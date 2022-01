TAVULLIA - Valentino Rossi - insieme alla fidanzata Francesca Sofia Novello - ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e si è espresso sul proprio futuro.

Il Dottore - che ha appeso il casco al chiodo al termine dell'ultima stagione di MotoGP - aveva pensato di smettere molto prima: «La prima volta dopo la morte di Marco Simocelli, ma ho subito capito che in realtà avevo voglia di continuare», si può leggere sulle colonne di "Moto.it". «La seconda nel 2019, ma sono andato avanti ancora due anni, cedendo poi ai consigli di familiari e amici. Ma sono contento che sia andata così. Le grane con il fisco? Per me quello è stato un periodo tremendo, ma è stato anche il momento in cui ho capito che a certi livelli non si possono mischiare amicizia e lavoro».

E ormai Valentino è un ex pilota della classe regina... «Probabilmente sarà durissima quando gli altri ricominceranno e io no. Nelle ultime gare ho cominciato a realizzare quanto fatto in questi anni, perché quando sei impegnato a correre non ci pensi. L’affetto della gente è la mia vittoria più grande e adesso ho due o tre mesi per capire che è veramente finita. Per quanto riguarda la mia vita privata vorrei anche un figlio maschio, ma prima vediamo come me la caverò con la bambina che sta per nascere(...)».