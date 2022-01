«Ho rifiutato io il rinnovo»

ENSTONE - Dopo sette anni in seno al Team Alpine, le strade fra Alain Prost - consulente dal 2015 - e la scuderia francese si sono separate.

«Sono davvero dispiaciuto che la notizia del mio addio ad Alpine sia arrivata oggi (ieri, ndr)», sono state le parole del quattro volte campione di F1 riportate da "Motorsport". «Eravamo d'accordo che avremmo annunciato la novità insieme, non c'è stato rispetto e mi dispiace. Ho rifiutato l'offerta che mi è stata fatta ad Abu Dhabi per la stagione 2022 a causa di rapporti personali. Personalmente la stagione 2021 è stata molto inquietante, perché ho sentito che chi è stato qui per molto tempo doveva andarsene. Accetto il cambiamento, perché non è necessario fare sempre la F1 allo stesso modo. Si può fare in modo diverso, ed è quello che è stato fatto per tutto l'anno scorso, ma per me è diventato troppo complicato. Non ero più coinvolto nel processo decisionale e le relazioni sono diventate sempre più complicate, avvertivo molta gelosia».