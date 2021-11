In MotoGP pole a Jorge Martin

VALENCIA - Sarà Jorge Martin a partire davanti a tutti nell'ultima gara stagionale di MotoGP, che andrà in scena domani a Valencia. L'iberico ha preceduto i due compagni di scuderia della Ducati, Francesco Bagnaia e Jack Miller. In seconda fila Mir, Zarco e Rins.

Dal canto suo nella sua ultima corsa in carriera, Valentino Rossi scatterà dalla decima posizione. Chissà se l'italiano, in una gara in cui in palio c'è ben poco visto il titolo già conquistato da Quartararo (ottavo in qualifica), riuscirà a togliersi lo sfizio di raggiungere quota 200 podi in MotoGP.

In Moto 2 i duellanti per il titolo Raul Fernandez e Remy Garnder scatteranno rispettivamente quinto e ottavo. Attualmente il secondo citato può vantare 23 punti di margine sul rivale. Sarà l'italiano Simone Corsi a scattare davanti a tutti, sesto Tomas Lüthi, anch'egli al passo d'addio.

In Moto3 pole per il già sicuro campione del mondo Acosta.

