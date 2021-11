Tra contatti ed emozioni, Marciello chiude il campionato

NÜRBURG - Ultimo appuntamento dell'Adac GT Master presso il circuito del Nürburgring. La coppia Marciello-Buhk è giunta sul freddo e nebbioso tracciato tedesco con un distacco di ventisei punti dalla testa classifica, potendo dunque ancora puntare alla vittoria del campionato, essendovi due gare da disputare all'interno del singolo weekend. La giallo-verde Mercedes AMG GT3 numero 70 sponsorizzata Mann-Filter del Team Landgraff è scesa in pista dal giovedì per un sessione di test privati in cui si è dovuto lavorare sul set up per adattarlo alle condizioni di semi-bagnato. Dal venerdì, in condizioni sempre di estremo freddo ma quantomeno di asciutto, si è scesi in pista per le due sessioni di prove libere in cui Marciello ha sempre occupato la parte alta della classifica, primeggiando tra le vetture della casa AMG. Nella qualifica del sabato, Marciello si è piazzato in quinta posizione, con un distacco davvero risicato rispetto agli avversari in testa. Nella gara del pomeriggio, il ticinese in partenza è sfilato in sesta piazza, bloccato da una vettura in testacoda che lo ha rallentato nelle fasi iniziali. Nel corso della prima mezz'ora, Raffaele è riuscito a portarsi in quinta posizione lasciando la vettura al compagno Buhk a mezz'ora dal termine. Il tedesco ha mantenuto la posizione sino al termine della corsa, chiudendo in quinta piazza e vedendo definitivamente sfumare la possibilità di vincere il titolo.

Domenica mattina, nella seconda qualifica, Buhk non è riuscito ad andare oltre la diciottesima piazza, non riuscendo a sfruttare il momento favorevole della pista per fare il tempo. Nella gara del pomeriggio, il tedesco Buhk è riuscito a districarsi da numerosi contatti avvenuti in partenza davanti a lui, riuscendo a portarsi in decima posizione. Lasciata la vettura a Marciello, il ticinese è entrato in pista col coltello tra i denti, compiendo numerosissimi sorpassi che lo hanno portato ad agguantare addirittura la quarta posizione, prima di essere costretto a scivolare nelle retrovie a causa di un contatto nel sorpasso di un'Audi, danni che hanno fatto chiudere la Mercedes AMG numero 70 in diciannovesima posizione.

Il campionato Adac GT Masters ha visto dunque chiudere la coppia Marciello-Buhk in quarta posizione, bilancio tutto sommato buono considerando i numerosi colpi di scena che hanno alimentato la stagione. Giunti al termine del campionato ADAC GT Masters, Marciello sarà poi impegnato il primo weekend di dicembre in Sudafrica per l'ultima gara dell'InterContinental GT Challenge presso il tracciato di Kyalami.

Marciello