Da rivali agguerriti ad... alleati: «Vincerà Hamilton il Mondiale»

LONDRA - Nico Rosberg - campione di Formula 1 nel 2016 - si è espresso a proposito della lotta al fotofinish che vede coinvolti il suo ex compagno di squadra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Cinque anni fa il 36enne ebbe il merito di sottrarre il Mondiale al britannico e furono tante le scaramucce fra i due, ma ora non ha dubbi: «Vincerà Hamilton il mondiale», sono state le parole di Rosberg a "SkySport". «Quest'anno lo vedo ancora favorito sia per la sua grande esperienza, sia per il fatto che alla fine normalmente riesce sempre a vincere. Sorprenderlo è estremamente difficile, credo per cui che in qualche modo sarà ancora lui a prendersi il titolo. I due piloti sono allo stesso livello e irraggiungibili per gli altri, le ultime gare saranno combattutissime».

Reuters, archivio