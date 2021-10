Pole di Bagnaia, Quartararo retrocesso

MISANO ADRIATICO - La pioggia abbattutasi su Misano Adriatico ha reso ancor più spettacolare la sessione di Qualifiche che hanno disegnato la griglia di partenza per il GP dell’Emilia Romagna.

Davanti a tutti, domenica, scatterà Pecco Bagnaia, che cercherà di allungare il suo sogno Mondiale anche approfittando del pessimo sabato di Fabio Quartararo. Al francese leader della classifica toccherà infatti vivere una domenica di passione in quanto costretto a scattare dalla quindicesima piazza. Lento? No, penalizzato per “mancata osservanza delle bandiere gialle”.

In prima fila si posizioneranno Jack Miller, secondo per 0”025, e Luca Marini, terzo a 0”085, che con questo risultato ha reso meno amara la giornata di Valentino Rossi. Ultimo in Q1, il Dottore sarà al via con il 23esimo tempo.

In Moto2 il più veloce di tutti è stato Sam Lowes, che ha preceduto Jorge Navarro e Augusto Fernandez. In Moto3 ha invece festeggiato Niccolò Antonelli, che ha guadagnato il diritto di scattare davanti a tutti. Accanto all’italiano, in prima fila, troveranno posto Filip Salac e Riccardo Rossi.

keystone-sda.ch (DAVIDE GENNARI)