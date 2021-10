Aleix Espargaro non ci sta: «Non ha cervello...»

Aleix Espargaro non ci sta e ha deciso di rispondere duramente a Kenan Sefouglu. Il pilota spagnolo ha contestato su "Twitter" la difesa del manager nei confronti di Deniz Oncu e soprattutto delle sue parole sulla necessità di essere molto aggressivi in pista.

Ricordiamo che il pilota di Moto3 era stato penalizzato con due gare di stop dopo l’incidente provocato ad Austin, che ha rischiato di costare veramente grosso ad Andrea Migno e Pedro Acosta. «Sono assolutamente sicuro e non ho nessun dubbio che Oncu non l'abbia fatto apposta, ma sono ragazzi giovani ed è per questo che devono imparare», sono state le sue parole a "Moto.it". «Ha cambiato la linea a metà del rettilineo, da destra, dove doveva rimanere perché era la linea buona per la curva successiva, a sinistra, dove c'era l'altro pilota che non poteva certo dematerializzarsi. La Dorna ha fatto la cosa giusta scegliendo la linea del rigore per dare una lezione, ma il suo manager non ha cervello, quindi ha fatto il contrario. Per fortuna, questo ragazzo è lontano dal paddock della MotoGP».