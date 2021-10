Pole position e vittoria nella gara di Endurance di Barcellona

BARCELLONA - Ultimo appuntamento del GT World Challenge Endurance presso il tracciato di Barcellona. Come ormai da tradizione, la gara in terra Catalana ha chiuso la stagione Endurance Europea di Raffaele Marciello, che è stato impegnato a bordo della Mercedes AMG GT3 numero 88 assieme ai compagni Gounon e Fraga.

Il Team AKKA ASP ha messo a disposizione dei tre piloti una vettura competitiva sin dalla giornata del Venerdì, dedicata come sempre a test privati a disposizione delle varie squadre.

Il sabato é stato tempo di prove libere, ed anche in questa occasione la Mercedes del Team AKKA ha fornito un buona impressione al trio di piloti. Domenica mattina é stata la volta delle prove di qualificazione, suddivise come da prassi in Q1, Q2 e Q3 con il risultato finale dato dalla media dei tre tempi fatti segnare nelle rispettive sessioni. In Q1 Marciello ha chiuso in seconda posizione, in Q2 Fraga ha fatto lo stesso mentre in Q3 Gounon ha chiuso in prima posizione, portando ad un risultato finale pari alla prima posizione assoluta. Nella gara del pomeriggio, dalla durata di tre ore, nelle fasi iniziali Marciello ha mantenuto la prima posizione, conducendo la corsa da vero leader per l'intera durata del proprio stint, accumulando ben quindici secondi di vantaggio sul secondo in classifica, vantaggio rivelatosi fondamentale per il proseguo della corsa.

La seconda ora ha visto Fraga al volante che ha mantenuto la posizione sino all'ultima ora di gara quando tutto é passato nelle mani di Gounon. Il francese non ha commesso errori, portando a casa una vittoria molto meritata per l'intero Team AKKA-ASP. Al termine del campionato Endurance, l'equipaggio della Mercedes AMG GT3 numero 88 di Marciello ha chiuso dunque in seconda posizione assoluta nel campionato piloti a soli quattro punti dalla vetta; ottima posizione finale considerando anche i numerosi punti lasciati alla 24H di Spa-Francorchamps a causa del ritiro nella notte.

Chiuso questo capitolo Endurance Europeo, Marciello volerà direttamente negli Stati Uniti dove sarà impegnato il prossimo weekend nella 8H di Indianapolis, secondo appuntamento del campionato InterContinental GT Challenge dopo la 24H di Spa-Francorchamps.

Marciello Official