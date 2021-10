Tris di titoli per Alex Fontana

BARCELLONA - Per Alex Fontana è tripletta d'argento: il pilota di Lugano ha concluso la sua grande stagione nel GT World Challenge Europe con l'en-plein di titoli nella classe Silver Cup. Ai successi nel trofeo Sprint e nella classifica combinata Overall si è aggiunto quello nel trofeo Endurance, grazie al settimo posto di categoria nella 3 Ore di Barcellona, gara conclusiva dell'edizione 2021. Fontana ha guidato in rimonta nel secondo stint, dopo la foratura avuta dal compagno di equipaggio Rolf Ineichen nel primo segmento della corsa, per poi cedere il volante della Lamborghini Huracàn GT3 Evo numero 14 a Ricardo Feller, che ha completato il lavoro.

«Questo triplo titolo Silver Cup nel GT World Challenge diventa una delle pietre miliari della mia carriera - ha commentato a caldo il ticinese - Alla vigilia eravamo i leader della classifica, ma niente è mai scontato e la foratura iniziale ci ha reso la vita più difficile. Non abbiamo però perso la calma riuscendo a far nostro anche il titolo Endurance».

Già nel 2018, sempre con il team Emil Frey Racing, Fontana aveva conquistato lo stesso trofeo.

Alex Fontana