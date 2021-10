Né Lewis né Max: davanti a tutti c'è Bottas

ISTANBUL - Valtteri Bottas partirà davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc, in occasione del GP di Turchia di Formula 1 in programma domani, domenica 10 ottobre.

Da segnalare che la pole position era stata conquistata da Lewis Hamilton, che è però stato penalizzato in griglia di dieci posizioni per il cambio del motore termico, diventando di conseguenza 11esimo. Dal canto loro le due Alfa Romeo Sauber di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen partiranno rispettivamente in 17esima e in 18esima piazza.

Ricordiamo che Hamilton conduce la classifica generale con 246,5 punti, due lunghezze di vantaggio su Verstappen (244,5)

keystone-sda.ch / STF (Francisco Seco)