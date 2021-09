«Hamilton-Verstappen è una supersfida, per lo spettacolo è il massimo»

SOCHI - Consumato il round di Monza, dove il clamoroso crash Hamilton-Verstappen ha gettato altra benzina sul fuoco di un Mondiale già accesissimo, la F1 lascia l'Italia e sbarca in Russia, sulle rive del Mar Nero. A Sochi, dove la Mercedes vince ininterrottamente dal 2014 - anno della prima edizione -, si rinnoverà il duello per la lotta iridata, che al momento vede il pilota della Red Bull avanti di 5 punti. Il distacco minimo e i trascorsi tra i due contendenti lasciano immaginare che da qui al 12 dicembre - giorno dell’ultimo ballo ad Abu Dhabi - le emozioni (anche forti) non mancheranno.

«Stiamo assistendo a una grande battaglia e per lo spettacolo è il massimo - interviene Jarno Trulli, ex pilota di F1 con alle spalle 256 Gran Premi - È uno spot per il Motorsport, che vive anche di questo. Poi certo, sono già andati sopra le righe e, visto il trend, bisognerà tenerli un po’ d’occhio...».

L’incidente di Monza, secondo botto dopo quello di Silverstone, è costato una penalizzazione a Verstappen. A Sochi, feudo Mercedes, Hamilton potrà anche approfittare delle tre posizioni in griglia inflitte all’olandese.

«È vero che qualche eccesso c’è stato, ma andando sempre al massimo e facendo duelli “corpo a corpo” sono cose che possono capitare. Per i fan è emozionante. Si aspetta la domenica per vedere un nuovo confronto tra i due. Un Mondiale così combattuto va solo a favore della F1».

Analizzando i "contatti" e la sanzione a Max, c’è chi ha parlato di un avviso ai due rivali, come un cartellino giallo prima dell’espulsione. Ora gli animi si calmeranno?

«Dipende dalle interpretazioni degli episodi. Non è così facile dire chi ha ragione e chi ha torto. Secondo me sarà sempre battaglia e in futuro capiterà ancora. Quando ci sono duelli rusticani, è così. Poi si può anche sbagliare. Non vuol dire che uno o l’altro lo faccia deliberatamente. Anzi. Quando ci si ritrova a lottare spingendosi sempre al limite, può accadere».

Domanda secca: chi la spunterà? Gli esperti dicono che i tracciati, da qui alla fine, sono più favorevoli alla Red Bull.

«Non li ho analizzate nel dettaglio, ma con soli 5 punti di distacco e tutto questo equilibrio, è impossibile fare previsioni. Poi ci sono tante incognite. C’è la pioggia, ci sono le rotture inaspettate... sono tanti gli ingranaggi e i fattori in gioco. Io stesso sono curioso di vedere da che parte penderà l'ago della bilancia».

Ultime battute sulla sfida McLaren-Ferrari per il terzo posto nella classifica costruttori. Dopo un anno horror, la Rossa - che domenica vedrà Leclerc partire dall'ultimo posto in griglia per il cambio di power unit - sta dando perlomeno segnali di vita.

«Sì. Considerando da dove veniva, la stagione della Ferrari sin qui non è così negativa. Fin dall’inizio hanno detto di puntare forte sul 2022 come anno del riscatto. Speriamo sia così, i tanti tifosi della rossa lo attendono. Poi sono il primo a dire che non sarà semplice perché le forze in campo - o meglio in pista - sono importanti. Restando al presente c’è battaglia anche per il terzo posto ed è un altro valore aggiunto. Insomma è un bel campionato. Non ci possiamo lamentare».

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)