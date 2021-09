Alex Fontana vince al Nürburgring

NüRBURGRING - Alex Fontana festeggia una vittoria di classe Silver Cup nell'appuntamento del GT World Challenge Europe al Nürburgring, valido per il trofeo Endurance. Il pilota svizzero, insieme al team Emil Frey Racing e ai compagni di squadra Rolf Ineichen e Ricardo Feller, al volante della Lamborghini Huracàn GT3 Evo ha conquistato un risultato che sembrava fuori portata dopo le qualifiche di domenica mattina, ma ancor di più a inizio gara e che lo avvicina sempre di più alla conquista del titolo.

Il trio Fontana/Ineichen/Feller aveva terminato la qualifica in 14esima posizione assoluta, terza di Silver Cup, con Fontana a siglare il miglior riferimento cronometrico dell'equipaggio in Q2, in 1'56"091. Ad affrontare il primo stint della corsa di 3 Ore è stato poi Ineichen, che a circa venti minuti dalla partenza è stato mandato in testacoda dal contatto di un avversario, perdendo posizioni.

Alex è subentrato nel secondo turno di guida. Grazie a una buona strategia da parte del muretto ha prolungato il proprio stint di alcuni minuti preziosi: è rientrato ai box da quinto provvisorio con 52 minuti restanti, per consegnare il volante della Lamborghini numero 14 a Feller. Un finale caratterizzato da due full course yellow e safety-car ha azzerato i distacchi, con Feller che ha concluso ottavo assoluto e primo fra gli iscritti alla Silver Cup.

Con questa vittoria Fontana mantiene e rafforza in modo quasi determinante la leadership Silver Cup sia nel trofeo Endurance, con 85 punti, sia soprattutto nella graduatoria Overall, qui addirittura in solitaria a quota 175.

Sabato pomeriggio Fontana ha inoltre partecipato alla Fanatec Esports GT Pro Series, l'innovativo torneo virtuale abbinato agli eventi Endurance del GT World Challenge Europe. Quinto assoluto in rimonta dal decimo posto in qualifica, e terzo di Silver Cup, Alex ha regalato a Emil Frey Racing un utile punto aggiuntivo per la classifica a squadre reale.

La stagione del GT World Challenge si concluderà con due tappe in Spagna: il 25-26 settembre a Valencia, ultimo atto del trofeo Sprint in cui Fontana è sua volta in vetta alla Silver Cup, e quella del 10 ottobre a Barcellona, per l'Endurance Cup e ovviamente per la combinata.

Alex Fontana

«Quella del Nurburgring è una di quelle giornate che mi fanno amare così tanto il motorsport. Nelle prove del sabato, ma anche in qualifica, non siamo riusciti a esprimere appieno il nostro potenziale e a inizio gara la situazione si è fatta ancora più in salita, quando Rolf ha perso posizioni per un contatto in cui non aveva colpe. Tutto il team Emil Frey Racing però non ha mollato, io ho dato il massimo nel mio stint e ritardando un po' il pit stop sono risalito fino al quinto posto assoluto, grazie ad un ritmo molto competitivo. Ricardo ha poi completato il lavoro ed è stato bravo nella fase finale della corsa, in cui le due safety-car hanno alzato il livello della sfida. Con questo successo Silver Cup rafforziamo la leadership di classe e possiamo sempre più puntare al titolo: ma non è ancora finita, restiamo concentrati».

