Doppia pole-position per l'equipaggio di Marciello, ma due vittorie sfumate per ragioni avverse

Dopo un breve stop estivo, i motori si sono riaccesi presso lo stretto e tortuoso tracciato britannico di Brands Hatch. Raffaele Marciello è tornato al volante della Mercedes AMG GT3 numero 88 del Team AKKA-ASP per prendere parte all'appuntamento del GT World Challenge Sprint a fianco del russo Boguslavskiy.

Il programma 2021 dell'appuntamento di Brands Hatch è stato molto compresso, vedendo i motori accendersi solamente nella giornata di sabato per le classiche sessioni di prove libere e le due sessioni di qualificazione nel tardo pomeriggio.

Nella Q1, guidata da Boguslavskiy, il russo con un'ottima prestazione ha chiuso in seconda posizione, performance di assoluto rilievo considerando il livello della concorrenza. A poche ore dal termine della qualifica è anche arrivata una notizia inaspettata: a causa della penalizzazione alla McLaren in prima piazza, Boguslavskiy è stato promosso in prima posizione, attendendo dunque la sua prima pole position nella serie sprint. Pole position che è stata replicata pochi minuti dopo da Marciello in Q2: il Ticinese, con un giro perfetto poco prima dell'arrivo di una leggera pioggerellina, ha agguantato la prima posizione, portando in casa AKKA ASP la seconda pole position del weekend. Domenica mattina, nella prima gara della giornata, il russo scattato dalla prima posizione, ha dovuto cedere alla velocissima McLaren alle sue spalle, mantenendo però la seconda posizione sino al termine della propria mezz'ora di guida.

Marciello, preso il volante, con un recupero stratosferico è riuscito a riportarsi alle spalle della McLaren in testa, recuperando ben quindici secondi di svantaggio. Nelle fasi finali di gara, con un contatto non voluto per evitare un doppiato, Marciello ha eliminato la McLaren ottenendo la testa della corsa e guadagnando una vittoria molto sudata con un recupero impensabile. Purtroppo, poco dopo il termine della corsa, la Mercedes AMG GT3 numero 88 è stata penalizzata, per l'incidente di gara, di ben quaranta secondi chiudendo dunque in diciassettesima posizione. Con un po' di disappunto per la discutibile penalità subita, Marciello è tornato in pista poche ore dopo per la seconda gara del weekend. Partendo dalla pole position, Raffaele ha mantenuto la prima posizione, accumulando vantaggio sugli inseguitori e consegnando la vettura al russo a venticinque minuti dal termine. Boguslavskiy è rientrato in pista con nove secondi di vantaggio sulla gemella Mercedes-AMG in seconda piazza.

Il russo, a fatica, è riuscito a mantenere la testa della corsa sino all’ultimo giro, reggendo la pressione degli avversari alle spalle; purtroppo, a poche centinaia di metri dal traguardo, ha dovuto rallentare vistosamente a causa di un problema alla ruota anteriore destra, chiudendo la corsa a passo d’uomo solamente in sesta piazza.

Un week-end dunque che avrebbe potuto portare ad una doppia vittoria ma che, per ragioni avverse, ha lasciato l’equipaggio della Mercedes AMG GT3 numero 88 a bocca asciutta.

Senza pausa dall'Inghilterra, Marciello sarà impegnato il prossimo week-end presso il tracciato del Nurburgring per l’appuntamento Endurance (3H) del GT World Challenge.