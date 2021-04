Marciello subito a podio

MONZA - Ha ufficialmente preso il via la stagione 2021 del GT World Challenge Endurance, presso il circuito di Monza. Come ormai da tradizione, l'appuntamento Brianzolo ha aperto le danze di tutti gli appuntamenti in terra Europea, con un parterre di ben cinquanta vetture al via. Per la stagione 2021 Marciello correrà nella serie Endurance, in categoria PRO, a bordo della Mercedes AMG GT3 numero 88 del Team AKKA-ASP assieme ai compagni Gounon e Juncadella, andando a comporre un interessante trio di piloti ufficiali della casa Mercedes AMG.

Il weekend di gara é iniziato dal giovedì con una sessione di test privati che hanno visto immediatamente il ticinese primeggiare sull'intera classifica di agguerriti concorrenti. La giornata di Sabato ha visto due sessioni di prove libere nelle quali la Mercedes AMG GT3 numero 88 si é costantemente imposta nella parte alta della classifica, lavorando sul set up e cercando qualche chilometro orario di velocità di punta.

Domenica mattina i motori si sono accesi per le qualifiche, suddivise come d'abitudine in Q1, Q2 e Q3: i tre piloti dell'equipaggio si sono alternati alla guida, portando al risultato finale dato dalla media dei tre tempi fatti segnare nelle rispettive sessioni. La Q1 ha visto al volante Marciello che ha chiuso in terza posizione, prima vettura Mercedes AMG con oltre mezzo secondo di vantaggio sulle restanti. In Q2 lo Spagnolo Juncadella é riuscito a concludere solamente in settima piazza, mentre in Q3 il Francese Gounon si é piazzato in prima posizione, facendo segnare un'ottima prestazione e recuperando quanto perso in Q2 dallo Spagnolo. La media dei tempi fatti segnare dai tre alfieri di Mercedes AMG ha portato ad una seconda posizione finale, ottima piazza di partenza a Monza considerando l'insidioso imbuto della prima variante.

Nella gara di tre ore, Marciello é partito dalla prima fila mantenendo la seconda posizione; a dieci minuti dal via é arrivata la pioggia: grande spettacolo é stato quello offerto da Marciello che con gomme slick ha fatto il vuoto sugli avversari assieme alla Lamborghini in prima posizione. Durante il pit stop per mettere le gomme da bagnato, la Mercedes AMG GT3 numero 88 é rientrata in prima posizione, grazie ad velocissimo pit stop che ha permesso di tornare in pista davanti alla Lamborghini precedentemente in testa. Ad un'ora dal via é salito Juncadella che, a causa di una strategia non azzeccatissima, é rientrato in pista in terza posizione. Risalito poi in seconda piazza ha lasciato il volante a Gounon ad un'ora dal termine. Il Francese é entrato in pista con il coltello tra i denti, cercando di recuperare il gap con la Porsche: purtroppo Gounon non è riuscito ad agguantare la prima posizione chiudendo così la corsa in seconda posizione e portando a casa il primo importante risultato della stagione 2021. Terminato questo appuntamento, Marciello tornerà in pista il 2 maggio per una gara, la NLS3, in preparazione della 24H del Nordschleife.