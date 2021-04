Parte la stagione 2021 di Alex Fontana nel GT World Challenge Europe

MONZA - Alex Fontana è pronto a cominciare un'altra stagione nel GT World Challenge Europe, il campionato per vetture Gran Turismo più combattuto e prestigioso al mondo. Nel weekend del 17-18 aprile è in programma l'appuntamento di apertura a Monza, il Tempio della Velocità che per il pilota ticinese è anche circuito di casa. Fontana guiderà la Lamborghini Huracán GT3 Evo del team svizzero Emil Frey Racing, in cui è tornato dopo l'impresa del titolo Silver Cup conquistato nel trofeo Endurance 2018.

Alex conosce ormai molto bene il contesto del GT World Challenge, in cui si è affacciato già nel 2016 quando si chiamava ancora Blancpain GT Series per ragioni legate al title sponsor, ma l'edizione 2021 sarà per lui molto particolare, se non la più importante: per la prima volta affronterà un impegno a tempo pieno sia nel trofeo Endurance, che include la mitica 24 Ore di Spa, che nel trofeo Sprint, in cui i fine settimana prevedono due manche da 60 minuti. Monza, riprendendo la tradizione, apre il calendario Endurance con la corsa di 3 ore in programma domenica: il poliedrico pilota ticinese ridà l'assalto alla Silver Cup formando con Ricardo Feller e Rolf Ineichen un equipaggio tutto elvetico, pronto a dare battaglia in uno schieramento composto da ben 44 auto.

I test delle precedenti settimane, effettuati sul tracciato brianzolo, Spa e poi a Le Castellet nelle sessioni ufficiali, per Fontana si sono rivelati molto produttivi nella ricerca di un assetto di base per Lamborghini Huracán GT3 Evo, insieme ai compagni di squadra e agli ingegneri di Emil Frey Racing.

La tappa monzese vedrà svolgersi le prove libere e le pre-qualifiche nella giornata di sabato, mentre alle 9:00 di domenica scatteranno le qualifiche per definire la griglia della gara che prenderà il via alle 15:00. Il weekend di Fontana sarà reso ancora più intenso dalla partecipazione al primo round della Fanatec Esports GT Pro Series, l'inedito torneo virtuale che accompagnerà gli eventi Endurance del GT World Challenge. Alex è stato scelto dal team Emil Frey Racing come pilota di riferimento per la gara da un'ora in programma alle 18:55, dopo un breve turno di qualifica.

Si tratta di un esperimento innovativo per il motorsport a livello internazionale: i punti in palio a fine stagione saranno aggiunti alla classifica a squadre nella Silver Cup. Sarà quindi un'opportunità in più per cercare di raggiungere gli obiettivi fissati a inizio anno.

«Sono impaziente di cominciare la stagione del GT World Challenge Europe, per tante ragioni: per la prima volta affronterò il programma completo nei trofei Endurance e Sprint, e ritrovo il team Emil Frey Racing che considero come una famiglia. Nel 2018 abbiamo ottenuto insieme il titolo Silver Cup con la vecchia Jaguar XK, sovvertendo ogni pronostico, adesso guiderà una vettura GT3 fra le più competitive come la Lamborghini Huracán, con cui mi sono trovato a mio agio sin dalle prime prove. Si è creata una bella intesa anche con Ricardo e Rolf, i miei compagni di equipaggio, e dare vita a una sfida tutta svizzera ci rende ancora più motivati a fare bene. In più si parte di nuovo da Monza, la pista più vicina a casa nostra e dove speriamo di iniziare l'anno nel modo giusto, centrando un bel risultato. Lo stesso vale per la sfida virtuale di sabato, perché abbiamo l'occasione di conquistare punti extra per il campionato reale. Si tratta inoltre di una disciplina in cui ho deciso di essere coinvolto in prima in linea, attraverso il progetto AIDA Pro e-sports, far bene sarebbe un motivo di soddisfazione in più».

