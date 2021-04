Uccio e il veleno degli ex

PORTIMÃO - Un dodicesimo e un sedicesimo posto nelle prime due gare stagionali posso renderti insicuro? Non se hai alle spalle un’esperienza gigantesca. Non se ti chiami Valentino Rossi. Opaco in Qatar, il Dottore è chiamato al riscatto nella gara di Portimão, in programma il prossimo weekend. Riscatto che, secondo il collaboratore e amico di una vita Alessio Salucci, non tarderà ad arrivare.

«Vale è uno tosto che si è sempre rialzato - ha raccontato “Uccio” a GpOne.com -; lo farà anche questa volta. Sono sicuro che a Portimão tornerà veloce».

Incassate le critiche di molti ex, il Dottore si è pure trovato a fare i conti con “consigli” poco gentili. Dal “si ritiri” al “decida in fretta”. «Il ritiro? Con calma. In quattro-cinque gare Vale deciderà il da farsi - ha chiuso Salucci - Se sarà competitivo continuerà in MotoGP. Abbiamo parlato con alcune scuderie, Suzuki e Yamaha, entro giugno capiremo il futuro».

Imago