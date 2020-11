Anche Quartararo deluso dalla Yamaha

VALENCIA - "Nel nostro reparto motori c’è qualcosa che non funziona. Di solito si rompono i motori spinti al massimo, invece i nostri oltre a non “andare” si rompono pure". Questo nelle ultime ore aveva detto senza giri di parole Valentino Rossi, all'indirizzo di una Yamaha lenta, per non dire lentissima.

Altre bordate sono arrivate da un altro esponente della casa nipponica che, ieri a Valencia, ha visto sfumare quasi definitivamente il sogno Mondiale. Fabio Quartararo ha 37 punti di ritardo su Mir a due gare dalla conclusione del Mondiale...

«Dovremo cambiare molte cose l’anno prossimo - le parole del transalpino riportate da Motorsport - La Yamaha dovrebbe comportarsi meglio il prossimo anno. Dobbiamo vedere dove migliorare, perché le Suzuki sono forti entrambe, mentre noi se una vince le altre hanno difficoltà… Con la Yamaha è così: o vinci o niente. Quando tutto è perfetto puoi lottare, altrimenti non puoi fare niente».

