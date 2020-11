Positività confermata, pesarese a casa

VALENCIA - Il Gran Premio d’Europa, che si correrà domenica a Valencia, potrebbe non vedere al via Valentino Rossi. Il pesarese è ancora positivo al coronavirus e, dunque, a rischio esclusione. Se non supererà il nuovo test (In programma oggi) allora non potrà partire per la Spagna e sarà costretto ad allungare la sua quarantena.

Scoperto il contagio a metà ottobre, il Dottore ha già perso due gare, quelle disputate ad Aragona. Nel caso di assenza del 41enne italiano, la Yamaha affiderà la moto allo statunitense Garrett Gerloff.

keystone-sda.ch / STF (FAZRY ISMAIL)