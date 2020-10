«Il più scorretto fuori e dentro la pista»

MADRID - In pista Jorge Lorenzo e Valentino Rossi hanno vissuto una miriade di duelli, molto spesso sfociati persino in litigi e parole al vetriolo. A spiegare la rivalità che c'era tra i due - che mai si sono amati - è stato il padre dello spagnolo Chicho Lorenzo, il quale non ha usato giri di parole per descrivere il Dottore.

«Valentino Rossi è il pilota più aggressivo in pista e scorretto fuori dalla pista. Gibernau è stato il primo a subire il suo gioco scorretto, a Jerez lo ha portato fuori pista e ha continuato a disturbarlo sul podio. Con Biaggi sono arrivati quasi alle mani. Rossi ha sempre applicato la stessa strategia. Ancora un esempio è Laguna Seca dove superò Casey Stoner al Cavatappi, poi continuò a disturbarlo finché Casey perse la testa e si ritrovò a terra».

Sempre secondo il papà di Lorenzo, l'italiano ha "giocato sporco" anche con suo figlio... «Quando Lorenzo è diventato il suo più grande rivale ha provato tutti i tipi di strategie ma senza successo. A favore di Valentino Rossi va detto che dal 23 ottobre 2011, ovvero il giorno dell'incidente di Marco Simoncelli, il suo atteggiamento è cambiato, forse perché ha capito che è uno sport nel quale si può perdere la vita».

Keystone (archivio)