«Spero non trovi un posto in MotoGP per il 2021»

MONTMELÓ - La delusione per la caduta in pista, arrivata quando anche la speranza della vittoria stava prendendo corpo, non ha levato la voglia di scherzare a Valentino Rossi.

Reduce dal weekend agrodolce del Montmeló, il Dottore ha infatti rivolto un pensiero a Luca Marini, al momento padrone della Moto2.

«La vittoria di mio fratello è stata positiva e mi aiuta a digerire la delusione per l’errore che ho commesso - ha sottolineato il pesarese - Luca è stato impressionante, mi ha veramente colpito per come ha guidato. È una macchina, non commette errori, ha uno stile perfetto, direi poetico. Spero che non trovi un posto in MotoGP per il 2021, perché altrimenti sarà un altro pilota difficile da battere. Quindi da fratello maggiore gli consiglio di rimanere in Moto2».

keystone-sda.ch / STR (Joan Monfort)