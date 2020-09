Stracciata la carta d’identità

MONTMELÓ - Non ci sono state sorprese: alla fine, dopo lunghe chiacchiere, Yamaha Petronas e Valentino Rossi si sono accordati per la prossima stagione. Il campionissimo italiano continuerà dunque a gustarsi la MotoGP (sarà per lui la 22esima stagione nella classe regina) e lo farà con Franco Morbidelli come compagno di squadra. Il Dottore ha sottoscritto un contratto annuale; vederlo in pista oltre il 2021 non è in ogni caso escluso.

«A nome del Petronas Yamaha Sepang Racing Team e di tutti i suoi partner è un onore assoluto dare il benvenuto a Valentino Rossi, una leggenda, nel team il prossimo anno», ha sottolineato Razlan Razali, numero uno della squadra malese.

keystone-sda.ch (PASQUALE BOVE)