«Alla Ferrari non serve una rivoluzione»

Ross Brawn - ex direttore tecnico della Ferrari - è tornato a parlare della crisi che ha colpito la Rossa. «La Ferrari ha molto lavoro da fare per tornare competitiva», ha analizzato l'ex dirigente di Maranello nel suo editoriale sul sito ufficiale di Formula 1. «Una reazione impulsiva non risolve mai un problema: serve un piano strutturato e il tempo che serve a metterlo in pratica. La squadra ha bisogno di essere rafforzata, non di una rivoluzione».

Con il cavallino rampante il 65enne ha contribuito alla vittoria di sei titoli costruttori (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) e a cinque titoli piloti vinti da Michael Schumacher (dal 2000 al 2004). «Ho avuto la fortuna di vedere gran parte delle 1000 gare della Ferrari, compreso naturalmente un periodo memorabile di lavoro. Ho dei bei ricordi del mio periodo a Maranello. Abbiamo ottenuto grandi successi, ma solo dopo alcuni anni di duro lavoro per mettere a posto le fondamenta».

keystone-sda.ch (Miguel Medina / Pool)