Valentino Rossi è carico: «I piloti Yamaha vanno davvero forte»

Nella giornata odierna - domenica 13 settembre - avrà luogo il GP di San Marino. Per quanto riguarda la MotoGP, quattro Yamaha partiranno dai primi quattro posti: Viñales ha colto la pole position, davanti a Morbidelli, Quartararo e Rossi.

«Ho un bel feeling con la moto, su questa pista la Yamaha è molto competitiva», è intervenuto proprio il Dottore a "Moto.it". «Abbiamo bisogno di tornare davanti, perché in Austria è stato veramente difficile. Dobbiamo sistemare qualcosa in frenata, a Misano ci sono due/tre staccate molto violente in cui non mi sento ancora fantastico, è necesario migliorare ancora. La pista ha qualche buca, ma c’è anche un gran grip, le condizioni dell’asfalto sono ottime e si può guidare bene».

Quali sono gli obiettivi per la gara? «Bisogna puntare al podio, sembra che la Yamaha abbia un gran passo, ma anche le Ducati Pramac e le Suzuki hanno un ottimo ritmo. Credo che ce la possiamo fare, anche se sarà dura come sempre, anche perché i piloti Yamaha - Viñales, Quartararo e Morbidelli - vanno davvero forte(...)».

keystone-sda.ch (DAVIDE GENNARI)