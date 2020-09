Indiscrezioni clamorose: «Rossi smetterà, Dovizioso con la Yamaha nel 2021»

Le dichiarazioni e i segnali fanno pensare che nel 2021 Valentino Rossi correrà per davvero in sella alla Yamaha Petronas, ma dalla Germania arrivano delle clamorose indiscrezioni che dipingono uno scenario differente. Stando all'autorevole portale "Speedweek", il Dottore sarebbe infatti pronto ad annunciare il ritiro, rinunciando all'accordo con la Yamaha Petronas e lasciando libero un posto che verrebbe occupato da Andrea Dovizioso (il forlivese ha già annunciato il suo addio alla Ducati).

La notizia, come sempre in questi casi, va presa con le pinze. Se da una parte è vero che Rossi - attualmente nel team ufficiale - ha recentemente ribadito la sua vicinanza alla Yamaha («Resterò al 99%»), dall'altra la firma e l'annuncio tardano ad arrivare. «Non sono sorti problemi, ma ci sono diversi aspetti che devono essere presi in considerazione nella trattativa - aveva spiegato a questo proposito Lin Jarvis, direttore di Yamaha Racing - Il nostro team legale è in Giappone, la Petronas ce l'ha in Malesia mentre Rossi in Italia. Dobbiamo unire tutte le parti, ma in questa situazione di pandemia non è così semplice».

Keystone/archivio