Perez: «Sono andato in Messico a trovare mia madre»

SILVERSTONE - Il primo tampone aveva dato esito incerto, mentre il secondo ha purtroppo confermato la positività al coronavirus di Sergio Perez. Il messicano, che non ha alcun sintomo, non parteciperà al Gran Premio di Silverstone in programma domenica.

Attraverso i social il pilota della Racing Point ha spiegato di essere stato dalla madre negli scorsi giorni :"Come sapete sono risultato positivo al COVID-19. Sono molto triste, senza dubbio è uno dei giorni più tristi della mia carriera. Sono costretto a fermarmi per qualcosa che non posso controllare… Questo virus mostra quanto tutti noi siamo vulnerabili. Da parte mia ho seguito tutte le raccomandazioni alla lettera del mio team, della FIA. Dopo l’Ungheria ho preso un volo privato per andare in Messico a trovare mia madre, che ha avuto un brutto incidente. Ci sono stato due giorni. Sono tornato in Europa e stavo bene. Grazie a Dio mi sento alla perfezione, non ho alcun sintomo".

La priorità del pilota è ovviamente quella di lasciarsi al più presto alle spalle questo maledetto virus: "La cosa importante adesso è la mia salute, spero di poter essere molto presto sulle piste. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi piloti che mi hanno supportato così tanto. Purtroppo è stato il mio turno e spero di essere l’ultimo caso in questo sport. Non resta altro che prenderci molta cura di noi stessi, non possiamo abbassare la guardia in nessun momento. Vi abbraccio tutti".

keystone-sda.ch (Alejandro Garcia)