MotoGP: la prima pole è di Quartararo, male Rossi

Fabio Quartararo ha conquistato la prima pole position stagionale di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera il pilota francese ha preceduto nell'ordine Maverick Vinales, Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Dal canto suo Valentino Rossi non è andato oltre all'11esimo tempo.

In Moto2 invece è stato lo spagnolo Jorge Martin a far registrare il miglior tempo. Per quanto riguarda i piloti elvetici impegnati in questa categoria - Thomas Lüthi e Jesko Raffin - non hanno superato la Q1 e partiranno rispettivamente dalla 19esima e dalla 29esima piazza.

Infine in Moto3 il più veloce è stato il giapponese Tatsuki Suzuki, mentre il rossocrociato Jason Dupasquier ha colto il 28esimo tempo.

keystone-sda.ch (ROMAN RIOS)