Moto GP: si riparte il 19 luglio a Jerez

Nella giornata odierna - giovedì 11 giugno - sono stati resi noti i calendari delle tre classi del motomondiale. Il primo appuntamento è fissato per il 19 luglio, momento in cui si correrà a Jerez de la Frontera. L'ultimo Gran Premio è invece previsto a Valencia il prossimo 15 novembre.

Saranno in totale tredici le tappe - con cinque "doppiette" - previste dalla Dorna nel post-coronavirus. Oltre a questo entro il 31 luglio andranno valutate ed eventualmente confermate le gare extra-europee di Austin (USA), Termas (Argentina), Chang (Tailandia) e Sepang (Malesia).

La Federazione internazionale ha comunque precisato che il campionato non andrà oltre il 13 dicembre e che avrà al massimo 17 eventi, incluso il GP del Qatar Moto2 e Moto3 che si ha già avuto luogo nel mese di marzo

Di seguito le date:

19 e 26 luglio: Jerez (Spagna)

9 agosto: Brno (Rep. Ceca)

16 e 23 agosto: Zelweg (Austria)

13 e 20 settembre: Misano (San Marino)

27 settembre: Montmelo (Spagna)

11 ottobre: Le Mans (Francia)

18 e 25 ottobre: Aragon (Spagna)

8 e 15 novembre: Valencia (Spagna)

The countdown is ON!!! 🙌



Here is the 2020 #MotoGP calendar! 📅#MotoGPisBack | 📰https://t.co/0dOUuWzhKb