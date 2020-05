«Vale non ha nessuna intenzione di smettere»

TAVULLIA - Questa stagione, che ancora non si sa se potrà decollare, cambierà le carte in tavola per Valentino Rossi? Il 2020 è l'ultimo anno di contratto che il Dottore detiene con il team ufficiale della Yamaha: la sua casella nel 2021 verrà riempita da Fabio Quartararo. Cosa farà, dunque, il pilota di Tavullia, che nei mesi scorsi ha sempre ripetuto di voler aspettare l'esito delle prima gare del 2020 per decidere in merito al suo futuro?

«Secondo me può correre ancora per due, tre o magari anche quattro anni - le parole di Graziano Rossi, padre di Vale, a Rai Sport - Di certo non ha nessuna voglia di smettere oggi e probabilmente neppure fra un anno. Di questo sono sicuro. Sono convinto che Valentino oggi sia ancora un pilota competitivo per vincere le corse se le condizioni ottimali si avverano. Se in questa situazione così difficile servirà esperienza per venirne fuori meglio degli altri, per Valentino potrebbe essere un’occasione».

Keystone (archivio)