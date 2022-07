Un giovane straniero a Lugano: «Bennett è un ragazzo interessante»

La carriera di Kris Bennett può essere suddivisa in tre fasi. Tra il 2012 e il 2017 ha giocato prevalentemente nel campionato della Ontario Hockey League (OHL), disputando complessivamente 204 partite con un bottino offensivo di 114 punti (57 gol, 57 assist) con la maglia dei Saginaw Spirit. Tra il 2017 e il 2020 è stato tra i protagonisti del campionato universitario Usports dove, con i colori dell’Università del New Brunswick, ha conquistato a due riprese il titolo e in un’occasione la University Cup con un totale di 105 gare e 130 punti (55 gol, 75 assist). Dopo una ventina di partite in AHL, nell’ultima stagione è stato il giocatore che ha realizzato il maggior numero di reti (35 reti in 50 partite) nel campionato della East Coast Hockey League (ECHL) dove è stato capitano e trascinatore (50 partite, 73 punti) degli Iowa Heartlanders.