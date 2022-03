Friborgo e Rappi vincono gara-1. Il Bienne graffia e allunga sui Lions

FRIBORGO - Arrivato ai giochi con vista sul titolo dopo il sudato e sofferto successo sull’Ambrì nella serie dei pre-playoff, il Losanna è caduto a Friborgo nel primo round dei quarti di finale. I Dragoni, solidi davanti a Berra e capaci di colpire con Mottet (20’) e Bykov (33’), si sono imposti 2-0 alla BCF Arena. Ben 35 le parate dell’esperto estremo difensore.

Successo casalingo anche per il Rapperswil, che ha risposto presente superando 4-3 il Davos. Colpiti in avvio da Corvi, i sangallesi hanno ribaltato il punteggio con ferocia grazie a Wetter (23’, 45’), Albrecht (31’) e Kossila (37’). Nel finale Bromé (55’) ed Egli (56’) hanno ridotto il gap fin sul 4-3, ma il Davos non è poi riuscito a completare la rimonta. Domenica si va all’Eisstadion per gara-2.

Grande battaglia ed equilibrio nel match tra Bienne e Zurigo. Dopo il primo round giocato già mercoledì all’Hallenstadion (successo dei Seelanders), questa sera alla Tissot Arena è già andato in scena il secondo round. Il colpo grosso l’hanno piazzato proprio i padroni di casa, che con una pazza rimonta hanno allungato sul 2-0 nella serie. Colpiti da Malgin (22’), Hollenstein (30’) e SIgrist (33’), i bernesi hanno saputo pareggiare i conti grazie a Künzle (39’), Sallinen (43’) e Hofer (59’25”). All’overtime ecco il colpo del ko, con Rajala che al 64’ ha fatto esplodere la gioia dei propri tifosi (4-3).

