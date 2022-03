Ladies in pista, contro lo Zurigo c’è in ballo il titolo

LUGANO - La Coppa Svizzera 2022 è già in bacheca, a Lugano non sono in ogni caso ancora sazi. Da questa sera (ore 19, a Zurigo) le Ladies cominceranno infatti la loro caccia al grande obiettivo stagionale: il titolo nazionale. Contro le “solite” ZSC Lions, le bianconere non partiranno favorite. Se non altro per quanto ha detto la regular season e per il fatto che la finale - una serie best of five - la giocheranno con il fattore pista avverso. Non sarà in ogni caso questo a frenare la truppa dei coach dei Rogger e Koppinen la quale, già conquistato il trofeo lo scorso anno, punterà al bis.

Dopo la trasferta di questa sera, la Ladies si muoveranno da padrone di casa domani, domenica, quando alla Cornèr Arena (ore 15) si disputerà gara-2. Il prossimo weekend si replicherà: sabato 26 a Zurigo (ore 19) ed, eventualmente, domenica 27 a Lugano (ore 17.15). Qualora l’equilibrio dovesse poi continuare, l’ultimo incrocio è in programma mercoledì 30 marzo oltre Gottardo.

Ti-press (Davide Agosta)