Vincere e sperare: l'Ambrì prova a piazzare il colpaccio

AMBRì/LUGANO - Zitto zitto, quatto quatto l'Ambrì sta provando a imbastire una rimonta che solo qualche partita fa pareva fantascienza. Certo, la missione di scavalcare il Berna – ora distante sei lunghezze – resta complicata. Anzi complicatissima. Gli otto punti conquistati nelle ultime tre uscite (cinque dei quali contro gli Orsi) hanno però rilanciato le quotazioni dei leventinesi, pronti a un weekend “lungo” di passione e sofferenza. La sfida di mercoledì alla Postfinance-Arena ha detto che da una parte c'è una squadra che ha voglia di provarci fino in fondo, dall'altra invece ce n'è una che sembra aver smarrito la bussola.

Alla truppa di Luca Cereda restano 180' di gioco, ai bernesi 120'. Questa sera Pestoni e compagni, che in caso di arrivo a pari sarebbero davanti, affronteranno alla Gottardo Arena il Bienne mentre in contemporanea gli Orsi riceveranno lo Zurigo. Ottenendo i tre punti, l'Ambrì resterebbe in corsa qualsiasi sia il risultato che giungerà dalla Capitale. Un successo all'overtime, invece, potrebbe non bastare qualora Sciaroni e compagni staccassero la posta piena.

La regular season dei biancoblù proseguirà sabato con la trasferta di Friborgo per poi terminare lunedì in casa contro il Rappi. Nel medesimo giorno gli uomini di Johan Lundskog concluderanno la stagione regolare ospitando il Losanna.

Chi ai pre-playoff è già sicuro di esserci è il Lugano: i bianconeri – che da oggi a lunedì affronteranno Rapperswil, Zurigo e Bienne – attendono soltanto di conoscere il nome dell'avversario che dovranno incrociare per dare la caccia ai giochi con vista sul titolo. Una serie al meglio delle tre, uno spartiacque della stagione bianconera.

Ti-press (Alessandro Crinari)