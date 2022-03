Primo allenamento a Lugano per Shane Prince

LUGANO - Con una regular season che sta consumandosi velocemente e i pre-playoff ormai alle porte, a Lugano non hanno perso tempo. Ecco dunque che lo straniero Shane Prince, ingaggiato con l’ultima licenza disponibile, è già arrivato in città, pronto a dare una mano.

Mercoledì mattina lo statunitense si è allenato sul ghiaccio della Cornèr Arena, muovendosi agli ordini di coach Chris McSorley. Per il 29enne la Svizzera non è una “novità”: nel 2018-19 aveva vestito, senza brillare, la maglia del Davos. In quell’occasione collezionò 3 reti e 3 assist in 16 match.

Ti-Press