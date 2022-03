Grégory Hofmann resta fedele allo Zugo

ZUGO - Lo Zugo si tiene stretto Grégory Hofmann. Nonostante un contratto tra le parti ancora valido fino al 2023, i Tori si sono mossi in anticipo e hanno blindato il forte attaccante, mettendo fine alle voci di mercato.

Il 29enne, rientrato in Svizzera ad inizio gennaio dopo la parentesi a Columbus (NHL), ha firmato un nuovo accordo valido fino al 2028.

«Sto bene a Zugo e ho ancora grandi obiettivi da raggiungere con questo club, per questo ho deciso di prolungare», ha commentato lo sniper.

Entusiasta Reto Kläy, dirigente dei Tori: «Siamo molto felici per questo nuovo accordo, Grégory ha un atteggiamento eccezionale dentro e fuori dal ghiaccio».

In forza allo Zugo dal 2019/20, Hofmann ha già messo in bacheca un titolo con gli svizzero centrali. Il trionfo è arrivato al culmine del campionato 2020/21, durante il quale il 29enne ex Ambrì e Lugano ha totalizzato 55 punti (24 gol) in 49 match.

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)