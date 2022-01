Juho Markkanen in prestito a Lugano

LUGANO - Preoccupato per le condizioni di Schlegel e Fadani e deciso a mantenersi competitivo, il Lugano ha messo una pezza davanti alla sua gabbia. I bianconeri si sono infatti rinforzati ingaggiando, in prestito dal SaiPa, il portiere Juho Markkanen. In questa stagione il 19enne, figlio dell’ex Oilers, Rangers (e Zugo) Jussi, ha giocato 15 partite nella Liiga (3,27 reti incassate a sera con una percentuale di parate del 87,3%).

Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

“L’Hockey Club Lugano comunica di aver trovato un accordo con il club della massima lega finlandese del SaiPa Lappeenranta per il prestito fino al termine del campionato 2021/22 del portiere Juho Markkanen.

Nato il 06.04.2002 a Edmonton (Canada), Juho Markkanen è figlio di Jussi Markkanen, già estremo difensore degli Edmonton Oilers, dei New York Rangers, della Nazionale finlandese e negli anni tra il 2009 e il 2013 dello Zugo.

Per questa ragione Juho possiede una licenza svizzera e non andrà dunque ad intaccare il contingente di giocatori stranieri. Cresciuto nel settore giovanile del SaiPa, Juho è stato draftato nel 2020 al quarto turno (112esima posizione assoluta) dai Los Angeles Kings, ha giocato nella nazionale U20 del suo Paese e nella stagione in corso è sceso in pista quindici volte nella Liiga a difesa della porta della prima squadra del SaiPa. Raggiungerà il Ticino nei prossimi giorni e inizierà la preparazione con il resto della prima squadra bianconera lunedì 7 febbraio.”

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)