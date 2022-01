Il Lugano rimonta e batte il Berna alla Cornèr Arena

LUGANO - Nonostante le difficoltà incontrate questa sera, il Lugano è riuscito a centrare il suo secondo successo consecutivo, conquistando due punti grazie alla vittoria ai rigori contro il Berna (3-2).

Malgrado l’entrata in materia della banda di Chris McSorley sia stata decisamente convincente, la frazione iniziale ha visto passare in vantaggio il Berna. Assoluto padrone del ghiaccio nei primi minuti, il Lugano dava la sensazione di poter essere superiore rispetto agli avversari, sfiorando anche la rete con una conclusione al volo di Thürkauf infrantasi sul palo. Un lampo del Berna ha però sparigliato le gerarchie in pista. Sugli sviluppi di una ripartenza, Praplan è andato in serpentina tra le casacche bianconere prima di servire il compagno Kast, libero di battere a rete da distanza ravvicinata (12’23”). Incassato lo 0-1, la compagine sottocenerina ha smarrito l’iniziale lucidità e il dominio territoriale esercitato in avvio è svanito.

All’alba del periodo centrale la situazione si è fatta ancor più ostica per Arcobello e compagni, in quanto Conacher – dimenticato dalla retroguardia locale – ha messo a segno il punto dello 0-2 (20’58”). A far riemergere dall’apnea i compagni ci ha pensato Fazzini, capace di accorciare le distanze in situazione di powerplay (35’45”). Potente ed estremamente precisa, la traiettoria disegnata dal “Fazz” ha trovato il fondo della rete nonostante la forte densità davanti alla porta di Wüthrich. Il gol ha restituito vigore al Lugano, che ha ripreso ad attaccare con convinzione. Le occasioni confezionate dalle trame offensive bianconere hanno però dovuto fare i conti con un Wüthrich in stato di grazia e con un altro ferro (colpito da Carr).

La ricerca del pareggio è dunque proseguita nella terza frazione. A seguito di diverse altre chance – 20 le conclusioni del Lugano nel solo terzo periodo – il tanto agognato punto del 2-2 è stato siglato da Josephs a soli 4’46” dalla sirena. In mezzo al traffico creatosi su una situazione di pressione, il canadese ex Visp è stato il più lesto a raccogliere un rebound nato da un tiro di Loeffel insaccando poi il puck.

Il parziale è rimasto fisso sul pareggio fino al 60’, e nemmeno un overtime all’insegna del nervosismo – che ha visto una penalità di 10 minuti inflitta a Müller, un pugno di Alatalo a Conacher, nonché McSorley allontanato dalla panchina – è servito a stabilire il vincitore del match. L’incontro si è quindi deciso ai rigori, durante i quali Schlegel si è reso protagonista neutralizzandone quattro su cinque e regalando così il successo al Lugano.

Grazie ai due punti conquistati, i bianconeri hanno consolidato il loro nono posto in classifica, con una media punti di 1.436. Martedì la formazione sottocenerina dovrà misurarsi con l’ardua trasferta di Zugo.

LUGANO – BERNA 3-2 dr (0-1, 1-1, 1-0; 1-0)

Reti: 12’23” Kast (Praplan, Fahrni) 0-1; 20’58” Conacher (Henauer, Thomas) 0-2; 35’45” Fazzini 1-2; 55’14” Thürkauf 2-2.

Lugano: Schlegel; Müller, Loeffel; Riva, Alatalo; Guerra, Chiesa; Wolf, Traber; Bertaggia, Thürkauf, Fazzini; Carr, Arcobello, Josephs; Boedker, Herburger, Morini; Stoffel, Walker, Vedova.

Penalità: 5x2'; + 1x10’ Lugano; 4x2' Berna.

Note: Cornèr Arena, Arbitri: Lemelin, Borga, Altmann, Urfer.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)