Definite le semifinali di Champions

MONACO DI BAVIERA - Le gare valide per i quarti di finale di Champions Hockey League hanno regalato grandi emozioni, soprattutto ai tifosi scandinavi. I due match del penultimo atto (in agenda il 4/11 gennaio) vedranno infatti di fronte due squadre svedesi - Rögle e Frölunda, che si affronteranno in un derby emozionante - una finlandese (Tampere) e una tedesca (Red Bull Monaco).

Il Red Bull Monaco si è imposto 2-1 in Germania all'overtime contro il Lukko Rauma (gol di Tiffels e Schutz da una parte, di Repo dall'altra), mentre il Tappara Tampere ha espugnato Rouen 4-0 (reti di Platzer, Salonen, Seppala e Bertrand).

Nello stesso tempo il Frölunda ha fatto valere il 5-2 conquistato in trasferta all'andata e - pareggiando 3-3 con il Leksands - si è qualificato per il turno successivo. Le segnature dei locali portano la firma di Lasch, Friberg e Soderblom, quelle degli ospiti di Ruohomaa, Noren e Aman. Infine il Rögle ha perso 3-1 dallo Sparta Praga, ma ha staccato il pass per la semifinale grazie al 5-2 dell'andata.