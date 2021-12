Il Lugano piega il Berna ai rigori

BERNA - Il Lugano ha sconfitto il Berna in trasferta in occasione della sua 29esima uscita stagionale di National League. La compagine ticinese - alla quarta affermazione nelle ultime cinque partite disputate, la seconda consecutiva - ha infatti superato gli avversari di serata 3-2 dopo i rigori, conquistando due punti preziosi in ottica classifica.

Per l'occasione l'head-coach dei bianconeri Chris McSorley ha deciso di spedire ancora una volta in tribuna Hudacek e Irving, schierando di conseguenza fra i pali Schlegel. La mossa gli ha dato ragione poiché la squadra è scesa sul ghiaccio molto tonica ed è stata in grado di mettere in difficoltà i bernesi fin dalle prime battute di gioco. Dal canto suo l'estremo difensore dei ticinesi si è reso protagonista di alcuni interventi di pregevole fattura.

Per la cronaca la sfida è rimasta in perfetto equilibrio fino al 30', momento in cui il bianconero Riva ha portato in vantaggio gli ospiti. In seguito - a cavallo fra il 36'42 e il 49'28 - e nel miglior momento del Lugano, gli Orsi hanno ribaltato le sorti dell'incontro con Henauer e Andersson. Quando poi sembrava che il match dovesse finire 2-1 in favore dei padroni di casa, Fazzini ha acciuffato il pari a meno di un minuto dal termine, spedendo di fatto le due squadre dopo il 60'. All'overtime il punteggio non è cambiato nonostante un paio di ghiotte occasioni da ambo le parti, così i ragazzi di McSorley sono riusciti ad avere la meglio ai rigori. Da segnalare che nella lotteria finale sono andati a segno Loeffel (due volte) e Fazzini da una parte, Fahrni e Varone dall'altra.

Chiesa e compagni - noni nella graduatoria - hanno così accorciato le distanze in classifica proprio sulla formazione della Capitale, la quale mantiene soltanto una lunghezza di vantaggio (39).

La compagine sottocenerina scenderà nuovamente in pista venerdì 10 dicembre in occasione del derby casalingo contro l'Ambrì (ore 19.45).

BERNA-LUGANO dr 2-3 (0-0; 1-1; 0-0)

Reti: 29'41 Riva (Josephs, Bertaggia) 0-1; 36'42 Henauer (Varone, Conacher) 1-1; 49'28 Andersson (Kahun, Scherwey) 2-1; 59'03 Fazzini (Loeffel, Alatalo/5c4) 2-2.

LUGANO: Schlegel; Müller, Loeffel; Riva, Alatalo; Guerra, Chiesa; Wolf; Carr, Arcobello, Fazzini; Josephs, Thürkauf, Bertaggia, Boedker, Herburger, Morini; Stoffel, Walker, Vedova; Traber.

Penalità: Berna 5x2'; Lugano 4x2'.

Note: PostFinance Arena, 13’444 spettatori. Arbitri: Stricker, Urban; Wolf, Stalder.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)