Meier (da sballo), Josi, Hischier... & co: quanti campioni svizzeri oltre oceano

WASHINGTON - Sono finora dieci i rossocrociati scesi in pista nel campionato di NHL, dopo circa una ventina di partite disputate. Questi giocatori ricoprono ruoli molto diversi fra loro sul palcoscenico nordamericano, che vanno dai protagonisti a quelli che dovranno lottare con impegno e dedizione per conquistare un posto nel copione, passando ovviamente per coloro che si accontentano di essere semplici comparse.

Chi vuole confermare il suo ruolo da superstar è sicuramente Roman Josi, alla quinta stagione in qualità di capitano dei Predators e all'11esimo campionato complessivo con la franchigia di Nashville. Quest'anno il difensore 31enne è partito nel migliore dei modi e ha già messo a referto 16 punti in altrettante partite disputate.

Un'altra stella elvetica nel firmamento americano è il 22enne Nico Hischier, prima scelta assoluta dei New Jersey Devils nel draft del 2017 al suo quinto campionato oltre oceano. In 14 incontri l'ex attaccante del Berna ha finora totalizzato 9 punti.

Dopo un'annata da 21 reti con gli Hurricanes (più 14 assist in 63 gare), cerca invece conferme Nino Niederreiter, il quale nelle prime uscite stagionali è stato in grado di andare a segno tre volte in otto match. Da segnalare inoltre le prestazioni maiuscole sfoderate da Timo Meier in questo inizio di regular season. L'attaccante 25enne, al sesto anno agli Sharks, è attualmente il giocatore elvetico con la media punti più alta di tutti, visto che ne ha già iscritti 14 in sole 10 sfide.

Pronti a ricoprire ruoli importanti anche Kevin Fiala (9 punti in 15 partite con i Wild) e Pius Suter, al secondo anno in NHL (7 punti in 18 incontri con i Red Wings). Ricordiamo che nello scorso campionato il 25enne, all'esordio assoluto nella Lega nord americana più blasonata del mondo, aveva ottenuto 27 punti in 55 match con i Chicago Blackhawks.

Gregari di qualità saranno invece Gregory Hofmann – che proverà a emergere con i Blue Jackets al primo tentativo in NHL (3 punti in 13 gare) – così come i confermati Dean Kukan (Blue Jackets), Philipp Kurashev (Blackhawks) e Jonas Siegenthaler (Devils). A loro verrà aggiunto a breve anche Sven Bärtschi, finora in AHL (8 punti in 12 match), richiamato dai Vegas Golden Knights per sostituire Jonathan Marchessault nella lista di coloro obbligati a seguire il protocollo Covid-19.