Commozione cerebrale per un difensore del Friborgo

FRIBORGO - Brutta notizia per il Friborgo e per Mauro Dufner. Il difensore dei burgundi ha infatti rimediato una commozione cerebrale e dovrà restare lontano dal ghiaccio per una durata ancora da stabilire.

Quest'anno il 26enne ha messo complessivamente a referto 6 punti in 23 incontri disputati, fra campionato (3 punti in 17 match) e Champions League (3 in 6 gare).