Il Berna regola il Lugano: quinta sconfitta di fila per i ticinesi

BERNA - Dopo le battute d'arresto rimediate nell'ordine contro Bienne (1-4), Ginevra (1-4), Zugo (1-6) e Zurigo (1-4), il Lugano è scivolato anche nella serata odierna alla PostFinance Arena di Berna.

La truppa di Lundskog si è imposta 3-1 e - in virtù di questo risultato - ha scavalcato nella graduatoria proprio i bianconeri al nono posto. Gli Orsi - scesi in pista due volte in meno rispetto a Fazzini e compagni - contano attualmente 28 punti contro i 26 degli avversari di giornata.

Per la cronaca il risultato è rimasto in completa parità fino al 38', momento in cui Thomas ha realizzato il momentaneo 1-0 per i padroni di casa. In seguito gli uomini di Chris McSorley hanno cercato in tutti i modi di pareggiare, senza però riuscirci. Così, a cavallo fra il 55'35 e il 56'01, i locali hanno siglato due reti in rapida sequenza - con Jan Neuenschwander ed Henauer - ipotecando di fatto il successo finale. Inutile ai fini del risultato il gol della bandiera firmato da Mateo Nodari (57'), che non ha impedito ai sottocenerini di cogliere la quinta battuta d'arresto consecutiva, la settima nelle ultime otto partite disputate.

Ricordiamo che per l'occasione l'head coach bianconero ha optato per l'innesto di Irving fra i pali e per quello di Boedker, schierato in terza linea ai fianchi di Herburger e Morini. Di conseguenza, in virtù di questo avvicendamento tattico è stato relegato in tribuna Hudacek, il quale ha finora realizzato sei gol in otto incontri disputati.

I ticinesi avranno ora la possibilità di beneficiare della sosta dedicata alle nazionali, visto che affronteranno soltanto il prossimo 19 novembre l'Ambrì alla Cornèr Arena (ore 19.45). Il giorno seguente la squadra si recherà invece alla Malley di Losanna.

BERNA - LUGANO 3-1 (0-0; 1-0; 2-1)

Reti: 38' Thomas (Scherwey, Untersander) 1-0; 56' Jan Neuenschwander (Thomas) 2-0; 57' Henauer (Conacher, Moser) 3-0; 57' Nodari (Morini) 3-1.

LUGANO: Irving; Riva, Alatalo; Müller, Nodari; Wolf, Chiesa; Traber, Villa; Josephs, Arcobello, Bertaggia; Haussener, Thürkauf; Fazzini; Morini, Herburger, Boedker; Stoffel, Walker, Vedova.

Penalità: Berna 1x2' + 1x5' + penalità di partita (Kahun); Lugano 3x2'.

Note: Post Finance Arena 13'966 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Salonen; Schlegel, Gnemmi).

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)