Il Lugano affonda (anche) a Zugo

ZUGO - Niente da fare per il Lugano, in occasione della sua 22esima partita di National League. La compagine bianconera è stata infatti sconfitta fuori casa dallo Zugo con il netto punteggio di 6-1, che corrisponde anche alla quinta battuta d'arresto rimediata negli ultimi sei incontri disputati.

Per l'occasione l'head-coach Chris McSorley ha optato per le stesse linee viste sul ghiaccio in occasione dell'ultima uscita stagionale contro il Ginevra (1-4). La mossa non gli ha però dato ragione, anche perché dopo nemmeno un minuto di gioco Martschini ha portato in vantaggio i padroni di casa (0-1). Incassato il colpo gli ospiti non sono stati in grado di reagire e - ancora nel corso del primo tempo - gli svizzero centrali si sono portati sul 2-0 con Bachofner (10').

Nel periodo centrale la musica non è cambiata e dopo 10' i Tori conducevano 3-0 in virtù del gol di Lander (30'), che si è ripetuto qualche istante più tardi (34'), portando il punteggio sul momentaneo 4-1. In mezzo alla sua doppietta personale c'è anche stato il tempo per il guizzo di Thürkauf in inferiorità numerica (33'). Nel terzo conclusivo Suri (47') e ancora Bachofner (53') hanno poi fissato il risultato sul 6-1 finale in favore dei locali.

Bertaggia e compagni occupano la nona posizione in classifica con 26 punti, tre lunghezze in meno dell'Ambrì (29), che ha anche disputato una gara in meno. Dal canto suo lo Zugo (41 punti) occupa attualmente il terzo rango dietro a Friborgo (42) e Bienne (42), anche se burgundi e seelanders sono scesi in pista rispettivamente due e tre volte in più rispetto ai campioni svizzeri in carica.

Il Lugano tornerà nuovamente sul ghiaccio venerdì sera alla Cornèr Arena contro lo Zurigo (ore 19.45).

ZUGO - LUGANO 6-1 (2-0; 2-1; 2-0)

Reti: 1' Martschini (Suri) 1-0; 10' Bachofner (Djoos/5c4) 2-0; 30' Lander (Klingberg, Bachofner) 3-0; 34' Thürkauf (Chiesa/4c5) 3-1; 34' Lander (Djoos/5c4) 4-1;47' Suri (Martschini) 5-1; 52' Bachofner (Lander, Kreis/5c4) 6-1.

Lugano: Irving; Riva, Alatalo; Müller, Nodari; Wolf, Chiesa; Haussener, Villa; Bertaggia, Herburger, Vedova; Morini, Arcobello, Fazzini; Josephs, Thürkauf, Hudacek; Stoffel, Walker, Traber.

Penalità: Zugo 3x2'; Lugano 8x2'.

Note: Bossard Arena 6'423 spettatori. Arbitri: Wiegand, DiPietro; Cattaneo, Wolf.

keystone-sda.ch / STR (PHILIPP SCHMIDLI)