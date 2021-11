Eduardo Tejada nuovo direttore della Gottardo Catering SA, offerta gastronomica ampliata

AMBRì - L'HCAP ha divulgato alcune informazioni. Eduardo Tejada prende il comando della Gottardo Catering SA al posto della partente Julia Kirichenko. Nel contempo la società ha annunciato alcune novità nel settore gastronomico.

Ecco i dettagli:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che, a partire dal 1 novembre 2021, Eduardo Tejada dirigerà la Gottardo Catering SA, una società controllata dall’HCAP SA e responsabile di tutto il settore gastronomia della Gottardo Arena.

Eduardo, da oltre cinque anni vice-gerente e responsabile degli acquisti della Gottardo Catering SA sostituisce la partente Julia Kirichenko che ha condotto la società dall’agosto 2017 e si è occupata in prima persona dell’implementazione del concetto gastro nella nuova Gottardo Arena. La società leventinese ci tiene a ringraziare Julia per il lavoro svolto, per il suo impegno e le augura buona fortuna per il suo futuro professionale.

Contestualmente, l’HCAP annuncia alcune importanti novità nel settore gastronomico. Da subito, anche tifosi con abbonamenti e biglietti spalti potranno cenare nei ristoranti “1937” e “Fondue Lounge” dopo le partite se avranno effettuato una prenotazione online (https://hcap.ch/it/pista/gastronomia) entro le ore 12:00 del giorno della partita.

Inoltre, a breve, saranno fatti degli adeguamenti di prezzi (al ribasso) dopo l’ottimizzazione di processi e di produzione di alcuni prodotti venduti negli spacci.

Infine, a partire dal 16 novembre 2021 verrà avviato il servizio pizzeria sia al trancio che al tavolo (quest’ultimo solo su prenotazione online) all’Osteria Valascia".

Ti-press (Alessandro Crinari)