Cinque reti di Stransky: il Davos espugna Berna

BIENNE - Tante reti e tante emozioni: il sabato di National League non ha certo deluso gli appassionati. Non si sono per esempio annoiati i tifosi del Davos, che hanno visto i loro beniamini andare a vincere 6-3 a Berna e, con i tre punti conquistati, confermarsi al terzo posto della graduatoria. Eroe di serata, per i grigionesi, è stato Matej Stransky, capace di segnare addirittura cinque reti.

Sei gol li ha messi a referto pure il Losanna, che non ha dovuto troppo penare per regolare (6-2) a domicilio l’Ajoie. A segno con Glauser, Sekac e Bertschy, i vodesi hanno praticamente chiuso i conti già nel primo tempo. Poi hanno pensato ad abbellire il tabellino, graffiando ancora con Frolik, Bozon e Kenins.

I tre punti se li sono infine messi in tasca anche il Bienne e il Ginevra. I bernesi hanno penato non poco per riuscire ad avere la meglio 4-2 di un buon Rapperswil (doppietta di Rajala); le Aquile sono invece state costrette a sprintare nel terzo periodo (gol di Winnik e Karrer) per ribaltare 3-2 il Langnau.

