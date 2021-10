Il Lugano si lecca le ferite: il punto della situazione sugli infortunati

Nella giornata odierna - sabato 9 ottobre - il Lugano ha emesso un comunicato per fare il punto della situazione riguardante i propri giocatori ai box.

Di seguito la notizia del club bianconero:

"L’Hockey Club Lugano desidera fare il punto della situazione riguardo ai diversi giocatori infortunati che fanno parte della sua rosa. Romain Loeffel, Raphael Herburger e Daniel Carr soffrono per i postumi di una commozione cerebrale. Tutti e tre sono seguiti a Zurigo in un centro specializzato. Herburger è più avanti nel protocollo riabilitativo e il suo ritorno sul ghiaccio dovrebbe essere previsto a breve.

Per Loeffel e Carr i tempi di recupero saranno più lunghi e al momento non è possibile definire una data per il loro rientro alle competizioni. Niklas Schlegel ha subìto una lesione muscolo-tendinea a livello dei flessori della coscia destra e il suo recupero è stimato in circa 40 giorni.

Troy Josephs si è sottoposto alla radiografia di controllo per la frattura del malleolo. Il suo recupero procede secondo i programmi dello staff medico. Tra circa una settimana potrebbe ritornare a pattinare. Pure assenti questa sera sono Elia Riva, problema ad una mano e Alessio Bertaggia che ha picchiato il volto sul ghiaccio ieri sera durante la partita contro il Davos".