Il Losanna è fuori dall'Europa con un turno d'anticipo

LOSANNA - La quinta partita del Gruppo C, valida per la fase a gironi di Champions Hockey League, non ha sorriso al Losanna. I vodesi sono infatti stati eliminati dalla competizione europea con un turno d'anticipo, in virtù della battuta d'arresto casalinga maturata contro l'Adler Mannheim (2-5).

Per i romandi sono andati a segno Baumgartner ed Emmerton, i quali avevano trovato il momentaneo 2-1 fra il 25'10'' e il 27''55. Per gli ospiti sono invece andati a segno Szwarz (19'), Plachta (29'), due volte Bergmann (30' e 41') e Dawes (59').

Guidano la graduatoria Adler Mannheim e Lukko, entrambi qualificati per gli ottavi di finale, con 11 punti, sei lunghezze in più del Losanna (5) e otto in più del fanalino di coda Cardiff (3).

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)