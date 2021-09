Il Lugano paga la dura legge dell'ex, tripletta di Brunner

LUGANO - Niente da fare per il Lugano in occasione della sua quarta partita stagionale di National League. I bianconeri sono andati sbattere a domicilio contro il Bienne (3-5) e più precisamente contro l'ex Damien Brunner, capace di realizzare una sontuosa tripletta (anche un assist per lui).

A metà partita l'attaccante 35enne aveva già messo a referto tutte e tre le reti (3', 21' e 34'), momento in cui ha portato i suoi sul momentaneo 3-2. In precedenza era stato Fazzini ad andare a segno due volte per i ticinesi (18' e 26'). In seguito Müller (38') - al primo sigillo in questo campionato - ha colto il 3-3, mentre Kohler (44') e Künzle (52') hanno di fatto permesso agli ospiti di conquistare tre punti preziosi nel terzo periodo (5-3).

Il Bienne continua la sua marcia in vetta alla classifica unitamente allo Zugo (14 punti). Inseguono Ambrì e Zurigo (8), che devono recuperare un match. Dal canto suo il Lugano conta 6 punti e ha disputato gli stessi incontri dei leventinesi.

Domani sera la truppa di McSorley sarà di scena a Les Vernets di Ginevra (ore 19.45).

LUGANO - BIENNE 3-5 (1-1; 2-2; 0-2)

Reti: 3' Brunner (Cunti) 0-1; 18' Fazzini (Arcobello, Alatalo) 1-1; 21' Brunner (Cunti) 1-2; 26' Fazzini (Arcbello, Nodari) 2-2; 33' Brunner (Rathgeb) 2-3; 38' Müller (Josephs, Bertaggia) 3-3; 44' Kohler (Hofer) 3-4; 52' Künzle (Brunner) 3-5.

LUGANO: Schlegel; Riva, Alatalo; Müller, Loeffel; Wolf, Chiesa; Nodari; Stoffel, Arcobello, Fazzini; Morini, Herburger, Boedker; Josephs, Thürkauf, Bertaggia; Tschumi, Walker, Traber; Vedova.

Penalità: Lugano 1x2'; Bienne 1x2' + 1x5' + 20' (Penalità di partita).

Note: Cornèr Arena 4'856 spettatori. Arbitri: Stricker, Mollard; Schlegel, Progin.

Ti-press (Alessandro Crinari)