Il dado è tratto: il Rappi si regala il Lugano

RAPPERSWIL - Il Lugano conosce il nome dell'avversario che affronterà nei quarti di finale dei playoff, al via martedì sera. Questo sarà il Rapperswil.

Dopo il successo di mercoledì sera ottenuto a Bienne, i sangallesi si sono ripetuti anche a domicilio dove si sono imposti per 3-1 nel secondo atto dei pre-playoff.

Gli uomini di Jeff Tomlinson non si sono lasciati scoraggiare in seguito allo 0-1 firmato da Damien Brunner dopo soli 97 secondi di gioco. Le reti di Rowe (27'), Loosli (43') e Clark (60') hanno infatti capovolto la contesa, spedendo il Rappi - che non centrava i playoff dal 2008 - tra le magnifiche otto.

Gettando uno sguardo ai precedenti, si evince come in regular season sia regnato l'equilibrio tra Lugano e Lakers: le due squadre hanno ottenuto tre vittorie a testa.

Tra Berna e Davos ci vorrà invece gara-3 per decretare l'ultima squadra qualificata per i giochi con vista sul titolo. I gialloblù hanno infatti sbancato la capitale per 3-0 (rete di Palushaj e doppietta di Baumgartner), impattando la serie. Domenica sera è in agenda la sfida decisiva.

keystone-sda.ch / STR (CHRISTIAN MERZ)