Pure il Bienne costretto allo stop

BERNA - Continuano i disagi in National League, dove il coronavirus ha costretto a un nuovo cambio di programma.

Accertate quattro nuove positività in squadra, il Berna è stato messo in quarantena dal Medico cantonale, che ha spinto alla cancellazione delle gare con Ginevra, Rapperswil, Friborgo e Davos. Gli Orsi hanno dunque già chiuso la loro regular season ma, grazie a una media di 1,167 punti a partita, si sono assicurati un posto nei pre-playoff. L'incertezza riguarda ora la data d'inizio della post-season, dato che non è ancora stato stabilito quando lo stop verrà "tolto".

Pure il Bienne non se la passa bene. Trovato un nuovo positivo nel gruppo squadra - sono tre i casi accertati - i bernesi non potranno infatti scendere in pista contro il Rapperswil (match inizialmente in programma martedì e poi spostato a mercoledì) né giovedì contro l’Ambrì.

#COVIDUpdate



Aufgrund von Covid-Fällen befinden sich der @ehcbiel und der @scbern_news in Quarantäne. 6 Spiele müssen definitiv abgesagt werden: https://t.co/9PxNacNKYd



Bienne et Berne en quarantaine, 6 matchs de saison régulière doivent être annulés : https://t.co/ijFwakCRz0 pic.twitter.com/yKAqaOwhva — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) March 30, 2021

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)