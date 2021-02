"L'Ambrì mi appartiene": l’HCAP lancia un aumento di capitale digitale

AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta, vista la situazione economica resa complicata dalla pandemia, ha comunicato il lancio di un aumento di capitale pubblico già deciso dagli azionisti lo scorso dicembre 2019.

Ecco i dettagli indicati in un comunicato emesso dal club leventinese:

"Sia sul ghiaccio, sia a bilancio, l’HCAP ha sempre dovuto lottare per sopravvivere e per competere ai massimi livelli svizzeri. Dopo un 2020 influenzato da sfide sociali e difficoltà finanziarie, il club biancoblù è dinanzi ad un nuovo anno che si prospetta essere ricco di cambiamenti e novità straordinarie. La società leventinese si appresta ad un cambiamento epocale: la nuova casa è quasi pronta e sarà la base su cui costruire il futuro. La squadra è impaziente e fiduciosa di tornare a regalare mille emozioni sotto gli occhi dei suoi tanto amati e tanto mancati tifosi nel Nuovo Stadio Multifunzionale la cui consegna è prevista per agosto 2021.

Nonostante i generosi ma indispensabili aiuti economici a fondo perduto che saranno percepiti al fine di contribuire a colmare le mancate entrate derivate da Hospitality, Gastronomia e Ticketing durante la stagione 2020/21, la società leventinese si trova ancora immersa in una situazione economicamente molto difficile.

Ora più che mai non solo è indispensabile il sostegno dei tifosi biancoblù, ma anche di tutti coloro che apprezzano la determinazione di una realtà sportiva che si impegna a promuovere l’economia di una Valle intera, contribuendo a salvaguardare l’identità del Ticino in Svizzera.

Per sostenere il settore giovanile e finanziare un competitivo e prospero futuro della squadra, l’HCAP è fiero di presentare un’iniziativa innovativa con un aumento di capitale basato sull’emissione di azioni digitali con tecnologia blockchain. Così facendo, il sodalizio biancoblù diventa il primo club sportivo a livello nazionale ad offrire un cosiddetto “equity crowdfunfing” permettendo a ad ogni sostenitore biancoblù di acquistare azioni HCAP in formato digitale sulla piattaforma Svizzera daura.ch in totale autonomia e sicurezza.

L’obiettivo è di emettere un totale di 6775 nuove azioni nominative, 6775 come il numero di posti nel Nuovo Stadio Multifunzionale e il codice di avviamento postale di Ambrì.

Per partecipare all’aumento di capitale è necessario registrarsi su https://assets.daura.ch/ui/registration/investor e cliccare sulla pagina HCAP.

Il desiderio è che l'Ambrì-Piotta rimanga anche in futuro una società posseduta dai suoi tifosi

